Котирування на світових фондових ринках в середу знижувалися - експерт

На світових фондових ринках в середу, 9 лютого, відбувалося зниження котирувань.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 втратив 0,4%. Американський індекс S & P 500 знизився на 0,3%, у той час як DJIA зміг вирости на незначні 0,06%.

Як підкреслив Д. БЄЛОВ, корпоративні звіти в середу були в цілому неоднорідними. Прибуток компаній Cisco за другий квартал 2011 фінансового року перевищив очікування на 5%. У свою чергу, компанія Agrium порадувала інвесторів перевищенням прибутку за четвертий квартал 2010 року над очікуваним значенням на 2%. Однак компанія Air France-KLM за результатами третього кварталу 2011 фінансового року зафіксувала збиток в 0,16 долара на акцію, всупереч прибутку, що очікувався в 0,187 долара на акцію.

За словами аналітика, сьогодні вранці опублікували звітність за 2010 рік Credit Suisse і Rio Tinto. Прибуток першого склав 3,93 долара на акцію, що на 9,7% нижче очікувань. Rio Tinto, у свою чергу, заробила 7,35 долара на акцію за звітний період, перевищивши очікування на 4,5%.

Д. БЄЛОВ вважає, що виступ глави ФРС США Бена Бернанке не зробило істотного впливу на ринок, оскільки не містило будь-яких важливих новин.

Аналітик повідомив, що о 15:30 за київським часом буде опублікована щотижнева статистика про кількість заявок на допомогу з безробіття в США. Станом на 5 лютого їх кількість повинна скласти 410 тис. О 17:00 будуть опубліковані дані по динаміці оптових запасів у США. У грудні учасники торгів чекають зростання запасів на 0,7%.