Торги на біржах США і Європи в середу проходили зі змішаною динамікою - експерти

Торги на фондових біржах США і Європи в середу, 9 лютого, проходили зі змішаною динамікою.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, зниження індексів в Азії спричинило фіксацію прибутку в Європі і зниження ф`ючерсів на американських фондових біржах. Фокус торговців у США був прикутий до виступу глави ФРС Бена Бернанке, який констатував факт високого безробіття, але, тим не менш, залишився позитивно налаштованим щодо перспектив відновлення.

Як відзначають аналітики, українські фондові біржі в середу закрилися незначним зростанням. Торги на Українській біржі почалися мляво, але в зеленій зоні, незважаючи на негатив зовнішніх ринків. Лідерами торгів за обсягом виступили «Укрнафта» (21,2 млн. грн.) і «Мотор Січ» (15,4 млн. грн.). Новини про активізацію кредитування підтримали котирування банківського сектора. Акції «Райффайзен банку Аваль» зросли на 1,72%, «Укрсоцбанку» - на 0,83%. Серед підприємств індексного кошика зростання було також зафіксовано по «Укрнафті» (+2,72%) і «Укртелекому» (+0,33%). Повідомлення про вихід з ладу одного з кисневих блоків Єнакієвського металургійного заводу (-1,87%) викликало продаж акцій компанії.

За інформацією аналітиків, сьогодні по США будуть опубліковані дані по ринку праці, а також дані по роздрібних продажах і щомісячний звіт про виконання балансу бюджету за січень.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 9 лютого, виріс на 0,22% - до 1 118,85 пункту. Загальний обсяг торгів склав 362 млн. 895 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,20% - до 2827,54 пункту. Загальний обсяг торгів склав 288 млн. грн., з них на терміновому ринку - 77 млн. грн.