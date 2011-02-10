Експерт: на українських фондових ринках збереглася волатильна динаміка

На українських фондових ринках в середу, 9 лютого, збереглася волатильна динаміка.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, найбільш потужний вплив на значення індексу Української біржі в середу знову зробила «Укрнафта» (+2,72%). За лідером слідували компанії банківського сектора. Проте «Укрсоцбанк» (+0,83%) сповльнив темп зростання порівняно з результатами попередньої сесії, у той час як папери «Райффазен банку Аваль» (+1,72%) знову подорожчали на істотну величину.

За інформацією аналітиків, закінчити торги на позитивній території в середу вдалося і «Укртелекому» (+0,33%). Найбільш слабкі результати продемонстрували Єнакіївський метзавод (-1,87%) і «Західенерго» (-1,35%). Інші ліквідні папери завершили торги з незначними втратами в рамках одного відсотка.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 9 лютого, виріс на 0,22% - до 1 118,85 пункту. Загальний обсяг торгів склав 362 млн. 895 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,20% - до 2827,54 пункту. Загальний обсяг торгів склав 288 млн. грн., З них на терміновому ринку - 77 млн. грн.