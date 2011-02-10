Українські фондові індекси знижуються на тлі розпродажів на ринках, що розвиваються - експерт

Український фондовий ринок знижується на тлі розпродажів на ринках, що розвиваються.

Так прокоментувала УНІАН поточну ситуацію на ринку начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко.

За її словами, зараз на всіх ринках, що розвиваються можна спостерігати активний розпродаж акцій. Так, фондовий ринок Бразилії знизився на 2,3%, Мексики - на 1,6%, Кореї - на 1,8%, Індії - на 1%. Як відзначила аналітик, цьому передувало зниження в США в середу основних американських фондових індикаторів через відсутність явних ідей для росту, за винятком індексу Dow Jones.

Крім того, за словами О. ЄВДОЧЕНКО, певним сигналом до фіксації прибутку став виступ голови ФРС США Бена Бернанке, який вважає ймовірним, що ФРС може завершити раніше терміну програму стимулювання економіки, якщо інфляційні очікування будуть посилюватися або американська економіка почне зростати прискореними темпами.

Індекс ПФТС станом на 14:14 сьогодні знизився на 1,52%, індекс Української біржі - на 1,79%.