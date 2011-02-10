Deutsche Boerse веде переговори про покупку NYSE Euronext
Оператор Франкфуртської фондової біржі компанія Deutsche Boerse веде переговори про покупку NYSE Euronext, повідомляє агентство Reuters.
Як відзначає агентство, це призведе до створення найбільшого у світі торговельного майданчика і передасть оплот американського капіталізму в руки іноземних інвесторів.
За інформацією Reuters, ця новина з`явилася в середу, 9 лютого, всього через кілька годин після того, як Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange, LSE) повідомила, що купить канадського оператора фондової біржі Торонто (TMX).
Звістка про переговори з Deutsche Boerse призвела до стрибка акцій NYSE Euronext на 14% і підтримала котирування інших бірж, вселила у інвесторів надію, що за цим підуть й інші злиття.
Після того, як LSE придбає оператора Фондової біржі Торонто, вона стане великим центром торгів для зростаючих гірничорудних і енергетичних компаній: щорічно там будуть торгуватися акції на 4,1 трлн. дол.
Однак цю операцію затьмарить злиття Deutsche Boerse-NYSE Euronext, оскільки щорічний обсяг торгів в об`єднаній компанії перевищить 20 трлн. дол.
Довідка УНІАН. NYSE Euronext управляє фондовими біржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя і Лісабона, а також Лондонською міжнародною біржею фінансових ф`ючерсів та опціонів (LIFFE). З капіталізацією 22300000000000. євро (29,7 трлн. дол.) займає 1-е місце в світі.