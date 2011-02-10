Оператор Франкфуртської фондової біржі компанія Deutsche Boerse веде переговори про покупку NYSE Euronext, повідомляє агентство Reuters.

Як відзначає агентство, це призведе до створення найбільшого у світі торговельного майданчика і передасть оплот американського капіталізму в руки іноземних інвесторів.

За інформацією Reuters, ця новина з`явилася в середу, 9 лютого, всього через кілька годин після того, як Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange, LSE) повідомила, що купить канадського оператора фондової біржі Торонто (TMX).

Звістка про переговори з Deutsche Boerse призвела до стрибка акцій NYSE Euronext на 14% і підтримала котирування інших бірж, вселила у інвесторів надію, що за цим підуть й інші злиття.

Після того, як LSE придбає оператора Фондової біржі Торонто, вона стане великим центром торгів для зростаючих гірничорудних і енергетичних компаній: щорічно там будуть торгуватися акції на 4,1 трлн. дол.

Однак цю операцію затьмарить злиття Deutsche Boerse-NYSE Euronext, оскільки щорічний обсяг торгів в об`єднаній компанії перевищить 20 трлн. дол.

Довідка УНІАН. NYSE Euronext управляє фондовими біржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя і Лісабона, а також Лондонською міжнародною біржею фінансових ф`ючерсів та опціонів (LIFFE). З капіталізацією 22300000000000. євро (29,7 трлн. дол.) займає 1-е місце в світі.