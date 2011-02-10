Українська «Агроліга» 11 лютого дебютує на альтернативному майданчику ВФБ

Варшава. Украінская компанія «Агроліга» у п`ятницю, 11 лютого, дебютує на альтернативному майданчику Варшавського фондового ринку NewConnect.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВФБ, «Агроліга» на NewConnect стане першою українською та четвертої закордонною компанією з понад 200, які провели приватне розміщення на альтернативному майданчику.

У прес-службі нагадали, що на головному ринку ВФБ котируються акції чотирьох компаній, три з яких представляють агросектор: Astarta, Kernel і Milkiland, а також вугільна компанія Sadovaya Group.

«ВФБ чекає чергових дебютів українських компаній як на регульованому, так і на альтернативному ринку», - відзначили в прес-службі, нагадавши, що до червня ц.р. на основному майданчику буде створений спеціальний індекс фірм з України.

Як повідомляв УНІАН, «Агроліга» у ході приватного розміщення 51,260 тис. нових акцій залучила 1 млн. дол, які має намір витратити на купівлю обладнання та модернізацію підприємств холдингу.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агроліга» працює на українському ринку агропродукції з 1992 року. Займається вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом. ГК обробляє понад 5,5 тис. га землі в Харківській області.

Потужність заводу з переробки насіння соняшнику становить 20 тис. тонн на рік. Молочне стадо налічує більше 500 голів.