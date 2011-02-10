Акції Cadogan Petroleum вчора істотно подорожчали - експерти

Акції Cadogan Petroleum вчора на Лондонській фондовій біржі істотно подорожчали, відновивши позитивну динаміку після корекції на попередній торговій сесії.

Акції Cadogan Petroleum вчора істотно подорожчали.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в середу, 9 лютого, вартість паперів Cadogan Petroleum підвищилася на 2,99%. Акції Regal Petroleum в цей день додали +2,03%. При цьому котирування JKX Oil & Gas (-1,56%) знову просіли. Суттєво погіршила свої позиції компанія Ferrexpo (-1,64%), тоді як ціна акцій «Миронівського хлібопродукту» не змінилася.

Як відзначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в середу котирування «Агротону» (-0,12%) і "Астарти" (-0,24%) знизилися на незначний відсоток. У той же час, втрати «Кернел» (-1,28%) були більш помітними.