"Заряда бадьорості" для інвесторів вистачить надовго?

У другій половині січня зростання на фондових ринках в усьому світі, в силу ряду причин, загальмувало. Проте корекція виявилася нетривалою, і незабаром посилення зростання відновилося. Так, 28 січня (в передостанній торговий день місяця) світові індекси показали значне падіння, але вже за підсумками наступної торгової сесії, 31 січня, підвищилися. Зростання тривало весь перший тиждень лютого.

Причиною позитивних настроїв інвесторів була, в основному, хороша звітність світових корпорацій. Макроекономічні дані теж, хоч і не завжди виправдовують очікування ринків, залишалися в цілому позитивними. Слід підкреслити, позитивні настрої не зникли, навіть незважаючи на продовження заворушень в Єгипті і негативні сигнали від фінрегулятора Китаю. І це доводить, що віра інвесторів у швидке відновлення економіки виявилася сильнішою, ніж передбачалося раніше.

Так, в перший день лютого світові фондові майданчики, у тому числі й українські, продемонстрували значний підйом.

Як відзначають аналітики інвестиційної групи «Сократ», торги в Європі і США 1 лютого закрилися зростанням під впливом позитивної макроекономічної статистики. Зокрема, індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США в січні 2011 року підвищився до 60,8 пункту, у порівнянні з 58,5 пункту в грудні 2010 року. Індекс ділової промисловості в єврозоні також виріс до 57,3 пункту в січні з 56,9 пункту місяцем раніше.

У свою чергу, аналітик компанії Astrum Investment Management Антон Комаровський вважає, що 1 лютого корпоративна звітність американських блакитних фішок дала впевненість інвесторам. Акції фармацевтичного гіганта Pfizer додали 5,5% після оголошення скоригованого чистого прибутку на акцію в розмірі 47 центів (прогноз - 46 центів) і початку нової програми викупу звичайних акцій в інвесторів загальним обсягом 5 млрд. доларів. Котирування UPS виросли на 4,2% після оголошення квартального прибутку на акцію в розмірі 1,11 долара (прогноз - 75 центів). У Європі зростали акції енергетичних і вугільних компаній: BP подорожчала на 1,3%, Royal Dutch Shell - на 3%, Kazakhmys - на 4,8%.

Українські акції в перший день місяця також показали помітне зростання. За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, висхідний тренд на вітчизняних фондових майданчиках 1 лютого був підкріплений оптимізмом, що панував на зовнішніх ринках. Основний внесок у зростання індексу Української біржі у вівторок внесла «Укрнафта», акції якої злетіли на 4,01%. Також вражаюче підвищення котирувань продемонструвала компанія «Центренерго» (+2,74%). Істотно подорожчали папери банківського сектору. “Укрсоцбанк” додав 1,85%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,62%.

Індекс ПФТС за підсумками торгової сесії 1 лютого підвищився на 1,37% - до 1 065,83 пункту. Індекс Української біржі виріс на 2,12% - до 2688,42 пункту.

Бадьорого настрою вистачило ринкам на весь перший тиждень місяця. День у день акції демонстрували постійне зростання. Корпорації продовжували публікувати хороші звіти, макроекономічні новини теж в основному не несли негативу, а ситуація в Єгипті, здавалося, почала прояснюватися...

Але залишимо на якийсь час глобальні ринки і розглянемо ситуацію безпосередньо в Україні.

Початок січня виявився цікавим, тому що вітчизняні біржі нарешті отримали стимул і від внутрішніх новин, чого вже давно не вистачало місцевим гравцям.

«Новиною номер один» стала звістка про можливу приватизацію енергетичних компаній найближчим часом.

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв на прес-конференції 2 лютого заявив, що приватизація об`єктів теплогенерації може початися з другого кварталу поточного року. «Зараз відбувається суто технічна процедура. Укази Президент підписав, всі постанови Кабінету міністрів вже прийняті. Я думаю, що протягом першого кварталу їх (об`єкти теплогенерації - УНІАН) підготують вже до приватизації, і після першого кварталу почнеться сам процес», - сказав А. Клюєв.

При цьому віце-прем`єр-міністр підкреслив, що уряд зацікавлений в тому, щоби процес приватизації об`єктів теплогенерації почався якомога швидше. «Ми зацікавлені, щоб це якомога швидше було реалізовано», - сказав він.

Як наслідок, в перші дні лютого на вітчизняних фондових майданчиках дорожчали папери енергетичних компаній.

За словами аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергія Белясова, заява міністра економічного розвитку і торгівлі А. Клюєва про те, що уряд має намір почати приватизацію теплової генерації, викликала зростання інтересу учасників торгів до енергогенеруючих компаній. Так, 2 лютого акції найбільш ймовірних кандидатів на приватизацію - «Донбасенерго» і «Центренерго» - зросли в ціні на 2,92% і 1,27%, відповідно.

Енергогенеруючі компанії, продовжуючи відігравати новину про приватизацію, показали зростання і наступного дня. Акції «Центренерго» 3 лютого подорожчали на значні 4,9%, «Донбасcенерго» - на 1%. Аналітики інвестиційної групи «Сократ» повідомляють, що індекс Української біржі цього дня протестував дворічний максимум, додавши 0,65% і опинившись на рівні 2774,6 пункту.

Тим не менш, швидка приватизація в енергетиці поки залишається всього лише «можливою», а успішне її проведення викликає сумніви...

Так, начальник аналітичного відділу інвестиційної компанії Phoenix Capital Сергій Петренко скептично ставиться до перспективи приватизації українських генкомпаній в цьому році, так як процес відкладається вже протягом декількох років.

На думку аналітика, ринок значною мірою вже врахував потенціал зростання, який пов`язаний з перспективами приватизації. Тим не менш, новина дасть підтримку котируванням українських генкомпаній, вважає він.

І все ж, підкреслив С. Петренко, «очікується, що в ході приватизації будуть залучені приватні інвестори, що володіють капіталом, необхідним для модернізації старіючих генеруючих потужностей. У результаті компаніям вдасться відновити старі активи, продовжити термін їх експлуатації, покращити енергоефективність і підвищити показники рентабельності».

Для песимізму з приводу успішної приватизації є всі підстави: гіркого досвіду в цій сфері Україні не позичати – свого достатньо. Тим паче, підсумки продажу державних підприємств зараз, як і раніше, не вражають.

За даними Фонду державного майна України, обсяг надходжень від приватизації державного майна за 2010 рік, за попередніми даними, склав 1 млрд. 093,3 млн. грн., що складає 17,22% від завдання, встановленого Держбюджетом на 2010 рік.

Голова Фонду держмайна Олександр Рябченко повідомив, що доходи від приватизації в 2010 році склали приблизно 2,1 млрд. грн. Разом з тим, в прес-службі ФДМУ уточнили, що сума доходу від приватизації в 2010 році в обсязі 2,1 млрд. грн. включає заставу, внесену потенційним покупцем «Укртелекому»: «Ця сума приблизно становить 1 млрд. грн. (10% від стартової ціни - УНІАН)».

При цьому, згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації становив 10 млрд. 262 млн. грн. Однак відповідно до внесених законом від 8 липня змін, розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.

Поточний рік теж розпочався «приватизаційним затишшям». Зокрема, за попередніми даними Фонду держмайна, у січні від приватизації державного майна надійшло 6,8 млн. грн., що складає всього 0,068% від завдання, встановленого держбюджетом на цей рік.

Особливо сумно виглядають вищевказані цифри в порівнянні з сусідньою Польщею. За даними Міністерства державного майна Польщі, у 2010 році надходження від реалізації держмайна тут досягли рекордних за останнє десятиліття 22 млрд. злотих або 7,7 млрд. доларів США. У той же час, за минулий рік у Польщі було підписано договорів на продаж майна майже на 30 млрд. злотих. План надходжень коштів від приватизації був виконаний на 90%, а з урахуванням підписаних і парафованих договорів - на 120%.

Коментарі зайві...

Крім приватизаційних очікувань, підтримку вітчизняного фондового ринку на початку лютого зробили і корпоративні звіти українських компаній.

Як зазначає С. Белясов, в центрі уваги учасників ринку 2 лютого були акції «Мотор Січі» (+10,62%). Ажіотажні покупки паперів емітента були обумовлені публікацією попередніх фінансових показників напередодні чергових зборів акціонерів, призначених на 24 березня. Чистий прибуток «Мотор Січі» в 2010 році зріс на 68% і склала 1,25 млрд. грн., що істотно перевищило очікування учасників ринку. Не згасав інтерес учасників ринку і до акцій «Укрнафти» (+1,94%). Інвестори активно наповнювали портфелі паперами найбільшого нафтовидобувника країни на очікуваннях прийняття рішення про виплату дивідендів зборами акціонерів, призначених на 25 лютого.

Заряду енергії для зростання на початку лютого вистачило ринкам рівно на тиждень. Протягом останніх трьох днів тренд повільно повертався назад. У вівторок, 8 лютого, світові ринки продемонстрували різноспрямований рух. Вітчизняні майданчика в цей день виросли, але незначно. Зокрема, індекс Української біржі підвищився завдяки подорожчанню всього лише чотирьох блакитних фішок, тому що інші ліквідні папери впали.

У середу, 9 лютого, світові майданчики знову показали змішану динаміку. Посилилася волатильність і на українському ринку, який все ж таки зміг підрости – і знову завдяки лише кільком ліквідним паперам.

Результатом дводенного «бродіння» ринків стало їхнє значне падіння у четвер, 10 лютого. Тепер вже не втрималися і вітчизняні індекси – UX і ПФТС опустилися на 2,49% і 1,88% відповідно. При цьому з блакитних фішок Української біржі подорожчала тільки «Укрнафта», а всі інші ліквідні акції впали.

«Офіційним» приводом для обвалу на біржах в усьому світі став новий виток розвитку подій в Єгипті. Хоча, можливо, це просто початок корекції, вже необхідної ринкам. Адже акції теж потрібно берегти від перегріву...

Володимир Оранський (УНІАН)