Експерт: сьогоднішні торги будуть на користь долара

Торги у п`ятницю, 11 лютого, будуть проходити в основному на користь долара, продовжуючи тенденцію четверга, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, пара EUR/USD продовжить зниження в район 1,3480-1,3500, основним опором для пари буде 1,3640, подолати їй його навряд чи вдасться.

GBP/USD протягом дня, швидше за все, зробить спробу прорвати рівень 1,6000, і в разі успіху може дістатися до 1,5940.

Мета на п`ятницю для USD/CHF - 0,9780. Опуститися нижче максимуму четверга у пари навряд чи вийде.

USD/JPY, швидше за все, продовжить рух до 83,70, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.