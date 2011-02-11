Український Kernel увійде в індекс блакитних фішок Варшавської фондової біржі

Варшава. Український агропромисловий холдинг Kеrnel в березні поточного року увійде до складу головного індексу Варшавської фондової біржі (ВФБ) WIG20.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВФБ, частка української компанії в індексі блакитних фішок складе 2,08%, а перші торги відбудуться 18 березня.

За результатами щоквартального перерахунку обсягів торгів паперами компаній в головний індекс також увійде вугільна Bogdanka, яка разом з українською фірмою замінять телевізійний Cyfrowy Polsat і будівельний Polimex.

Довідка УНІАН. Капіталізація однієї з найбільших агропромислових компаній в Україну Kernel Holding, акції якої котируються на ВФБ з листопада 2007 року, зараз становить близько 2,2 млрд. дол. (1 дол. = 2,9 злотих.).

Ціна на папери Kernel, які на дебюті коштували 24 злотих, виросла в 3,5 рази – до 85 злотих на початку сьогоднішніх торгів, що на 1 злотий менше максимальної ціни, зафіксованої 7 лютого поточного року.

41,2% акцій Kernel Holding належать компанії Namsen Limited, 58,2% іншим акціонерам.