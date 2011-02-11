Гравці поки не готові ні до активних покупок, ні до продажів українських акцій - експерт

З одного боку, ризики ззовні стримують гравців українського ринку від активних покупок на акцій, з іншої – до активних продажів вони також поки не готові.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, відкриття торгів на українському ринку акцій сьогодні відбулося в нейтрально-позитивній зоні, спостерігається різноспрямована динаміка в ліквідних паперах. «Безідейність і слабкість – так можна охарактеризувати загальну ситуацію на українському ринку акцій за останні два дні», - вважає аналітик.

Як підкреслила О.Євдоченко, «у четвер американські інвестори в черговий раз продемонстрували здатність викуповувати зниження ринку». Фондові індекси завершили торгову сесію біля нульових відміток.

«Основними причинами такого нестримного зростання американських індексів є відсутність значущих технічних опорів для підйому індексу S&P-500 до відмітки 1400 пунктів, а також зацікавленість самої ФРС США в збереженні високих цін на активи. Адже саме ФРС є зараз найбільшим в світі утримувачем різних видів активів і їх похідних», - вважає аналітик.

На думку О.Євдоченко, щоб розчистити баланси банків і ФРС від «токсичних активів», необхідно, щоб вони зросли в ціні і мали попит, а попит, як відомо, виникає в ціні тоді, коли актив піднімається у вартості.

«Таким чином, шляхом грошового накачування і утримання ставок на нульових відмітках регулятору вдається досягти поставленого завдання, а виступи ряду голів ФРС регулярно сигналізують інвесторам, що ризики другої хвилі рецесії минули, а економічне зростання і створення робочих місць набирають оберти. І це підштовхує фондові індикатори до нових максимумів. Тому передбачати, на яких рівнях закінчиться ралі в американських індексах безглуздо, відповідно, складно припустити як поведеться український ринок акцій найближчим часом», - зробила висновок аналітик.