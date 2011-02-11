Експерт: світові фондові ринки у четвер знаходилися в боковому тренді

Світові фондові ринки у четвер, 10 лютого, знаходилися переважно в боковому тренді.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 у четвер втратив 0,2%. Ринки США закрилися з нульовим результатом: індекс S&P 500 зріс майже на 0,1%, тоді як DJIA втратив майже 0,1%.

Як відзначив Д.БЄЛОВ, чистий прибуток Goodyear в четвертому кварталі 2010 року склав 0,07 долара на акцію, всупереч збиткам, що очікувалися. Звіти PepsiCo і Kraft Foods трохи відрізнялися від ринкових очікувань.

Аналітик вважає, що опубліковані у четвер макроекономічні дані мали безумовно позитивний характер, що і утримало ринки від більшого зниження. Кількість заявок на допомогу з безробіття в США за станом на 5 лютого склала 388 тис., знизившись на 36 тис., або на 8,6%. Гуртові запаси в США в грудні зросли на 1%, перевершивши очікування на 3 процентних пункти.

За інформацією Д.БЄЛОВА, сьогодні, в 15:30 за київським часом, буде опублікований торговий баланс США за грудень. Учасники ринку очікують, що дефіцит зовнішньої торгівлі складе 40,5 млрд. доларів. У 16:55 буде опублікований індекс споживчих настроїв від Університету Мічигану. Згідно з консенсус-прогнозом, попереднє значення індексу за лютий складе 75 пунктів. Публікація важливих корпоративних звітів сьогодні не очікується.