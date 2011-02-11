ФДМУ оцінив акції «Укртелекому» в 10,575 млрд. грн.

Фонд державного майна України завершив проведення рецензії звіту про оцінку 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданого ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», і затвердив його як такий, що повністю відповідає вимогам нормативної бази з оцінки державного майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, за результатами цієї оцінки вартість 92,79% акцій Національного оператора зв`язку ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЄСУ» як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Нагадаємо, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс із продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла лише одна заявка – від компанії ESU, що є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оціночна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижча за його оголошену початкову вартість, яка становила 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсна комісія з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком" на своєму засіданні 28 грудня 2010 р. одностайно підтримала запропоновану єдиним учасником конкурсу компанією ТОВ «ЕСУ» Концепцію розвитку ВАТ "Укртелеком".

На засіданні конкурсної комісії було також підтверджено згоду ТОВ "ЕСУ" на перегляд початкової ціни пакета акцій і проведення його експертної оцінки (обов`язкова процедура у випадку, якщо в конкурсі бере участь один учасник). Ціна, яку запропонувало ТОВ "ЕСУ" за пакет акцій ВАТ "Укртелеком" становить 10 млрд. 500 млн. 10 грн., що лише на 10 грн. більше його стартової ціни.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.