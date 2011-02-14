Кириленко(БЮТ) пропонує 4 березня заслухати інформацію Азарова про приватизацію

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО пропонує під час Години запитань до уряду 4 березня заслухати інформацію прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА щодо проведення приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що цього тижня фракція БЮТ підтримає вимогу фракції “Наша Україна – Народна самооборона” щодо заслуховування міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

У свою чергу, підкреслив І.КИРИЛЕНКО, фракція БЮТ хоче заслухати М.АЗАРОВА щодо приватизації в Україні. Він додав, що рік тому у парламенті, коли йшлося про приватизацію, «страшний крик був у залі - не допустити, не пущать, не підтримувати, а сьогодні скопом, охапкою йде приватизація не просто об’єктів, а стратегічно важливих для країни об’єктів, які не повинні підлягати приватизації, зокрема «Енергоатому», «Турбоатому», гідроакумулюючих об’єктів, землі». «Ми категорично проти такого скопом підходу», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він зазначив, що фракція БЮТ зареєструвала у ВР законопроект, який містить перелік об’єктів, що не можуть підлягати приватизації. Він зауважив, що під час Години запитань до уряду, на якій буде присутній М.АЗАРОВ, «ми хотіли б послухати особисто Миколу Яновича, що з цього приводу уряд думає, для чого це робиться – починаючи від землі і закінчуючи ключовими об’єктами енергетики».

І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що фракція БЮТ на поточному тижні зареєструє законопроект щодо монополії держави на розробку родовищ шельфу Чорного моря. За його словами, згідно з оцінками експертів, вартість покладів корисних копалин на шельфі Чорного моря становить «декілька сот мільярдів доларів».

«Для чого нам їхати, як пропонують, на Ямал, витрачати державні кошти, в Лівію - розробляти щось, коли під рукою, під боком у нормальних кліматичних умовах можна розробляти нашим компаніям, знаючи, що в державну казну і до державної енергетичної безпеки надійде унікальна сировина у найближчі роки і десятиліття», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Крім того, він висловив думку, що у порядку денному роботи ВР на поточний тиждень містяться неактуальні питання. За словами лідера фракції БЮТ, уряд так і не вніс у парламент анонсовані ним понад сто законопроектів, які стосуються реалізації в Україні інноваційно-інвестиційних проектів. За його словами, питання, які пропонується розглянути депутатам на поточному тижні, принесуть мало користі економіці.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що парламентська більшість сьогодні працює «в автоматичному режимі, як каже класик: два – «за», два – «проти», а решта – на ура». «На ура» вже наголосували стільки, що Президент заветував 30 законів, прийнятих «на ура», - зазначив він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО закликав парламентську більшість відповідальніше працювати над законопроектами, які розглядають.