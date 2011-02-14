Експерти: торги на біржах Європи і США пройшли в зеленій зоні на фоні відставки Мубарака

Торги на фондових майданчиках Європи і США у п`ятницю, 11 лютого, завершилися в «зеленій зоні» на тлі заяви про відставку президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, підтримку ринку у п`ятницю також надала позитивна статистика зі США. За попередньою оцінкою, індекс споживчої довіри Університету Мічиган зріс до 75,1 пункту з 74,2 пункту, що виявилося кращим за очікування аналітиків.

Як відзначають аналітики, у п`ятницю українські фондові ринки закрилися зі змішаною динамікою індексів. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 1,13%, опинившись на рівні 2788,38 пункту, а індекс ПФТС знизився на 0,09% до 1096,76 пункту.

Основну підтримку індексу Української біржі подали акції «Стіролу» (+2,26%), «Укртелекому» (+2,07%), Алчевського метзаводу (+2,06%) і «Азовсталі» (+2,02%). Серед підприємств індексного кошика зниження було зафіксоване тільки по акціях «Західенерго» (-0,64%).