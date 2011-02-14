Українські фондові ринки у п'ятницю показали змішану динаміку - експерти

Українські фондові ринки у п`ятницю, 11 лютого, продемонстрували змішану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс ПФТС у п`ятницю закрився нижче за нульову відмітку, тоді як індекс Української біржі зріс на 1,13% на тлі скромного об`єму торгів в 157 млн. грн. У лідерах зростання на Українській біржі опинилися акції «Укртелекому» (+2,07%) і паперу компаній гірничо-металургійного комплексу. Алчевський меткомбінат додав 2,06%, «Азовсталь» - 2,02%, Ясинівський КХЗ - 1,6%, Єнакіївський метзавод - 1,04%, Aвдіївський КХЗ - 0,6%.

За інформацією аналітиків, істотний внесок в зростання індексу Української біржі у п`ятницю також внесло підвищення котирувань «Центренерго» (+1,36%) і банків. «Райффайзен Банк Аваль» піднявся на 1,43%, «Укрсоцбанк» - на 1,62%. Укріпило підйом і неістотне подорожчання акцій «Укрнафти» (+0,83%). Єдиною блакитною фішкою, яка завершила день в мінусі, виявилася компанія «Західенерго» – її акції просіли на 0,64%.