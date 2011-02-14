Нафтогазові компанії провели на контрасті торги на Лондонській фондовій біржі - експерти

Нафтогазові компанії, що володіють активами в Україні, провели на контрасті торгову сесію п`ятниці, 11 лютого, на Лондонській фондовій біржі.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, якщо котирування Regal Petroleum (-2,69%) значно просіли, то акції Cadogan Petroleum (+8,7%) злетіли в ціні, а вартість паперів JKX Oil & Gas (+0,69%) підвищилися трохи. Помірні темпи зростання продемонстрували Ferrexpo (+1,81%) і «Миронівського хлібопродукту» (+1,6%).

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі у п`ятницю українські сільськогосподарські компанії завершили торгову сесію з скромними досягненнями. «Астарта» і «Кернел» додали по 0,84%, а котирування «Агротона» зросли на +1,01%.