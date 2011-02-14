Експерт: драйверами зростання ринку США стали акції компаній зі страхування нерухомості

Основними драйверами зростання американського ринку у п`ятницю, 11 лютого, були акції компаній зі страхування нерухомості.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, світові фондові ринки у п`ятницю зафіксували зростання. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 виріс на 0,4%. Американський індекс S&P 500 додав 0,55%, тоді як DJIA підвищився на 0,4%.

Як підкреслив Д.БЄЛОВ, уряд США заявив про намір реформувати компанії Fannie May і Freddie Mac, зменшивши їх портфелі. Також планується підвищити страхові внески для об`єктів нерухомості, що повинне позитивно відбитися на бізнесі недержавних страхових компаній. За результатами п`ятниці акції американських страховиків додали у вартості 2,8-9,6%. Хороше зростання (+2,7%) показали акції Ford, услід за заявою компанії про намір скоротити боргове навантаження на 3 млрд. доларів.

За інформацією аналітика, найбільше падіння у п`ятницю зафіксували акції компанії Nokia, які втратили 14% після оголошення планів компанії про довгострокову співпрацю з Microsoft і майбутнім використанням Windows Mobile як основної системи в смартфонах компанії. Учасники ринку негативно сприйняли цю інформацію, вважаючи, що це не зможе допомогти компанії поліпшити свої позиції на тлі популярності інших операційних систем (Android від Google і інформаційної системи iPhone у Apple).

Аналітик вважає, що опубліковані у п`ятницю макроекономічні дані виявилися неоднорідними. Дефіцит торгового балансу США в грудні перевищив ринкові очікування на незначні 0,1 млрд. доларів, склавши 40,6 млрд. доларів. Водночас, попереднє значення індексу споживчих настроїв від Університету Мічигану в лютому склало 75,1 пункту, що на 0,1 пункту вище консенсус-прогнозу.