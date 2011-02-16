«ВТБ Банк» планує випустити облігації на 1 млрд. грн.

ПАТ "ВТБ Банк" (Київ) планує у 2011 році випустити облігації на суму 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова ради директорів групи компаній "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) Валерія ГОНТАРЕВА.

За її інформацією, облігації планують випустити чотирма траншами, об'єм двох перших траншів складе орієнтовно по 300 млн. грн., двох наступних - по 200 млн. грн. Розміщення першого траншу почнеться у березні 2011 року.

За словами В. ГОНТАРЕВОЇ, андеррайтером випуску буде компанія "Інвестиційний капітал Україна".

Довідка УНІАН. ПАТ "ВТБ Банк" (Київ) засноване у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 33,145 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,519 млрд. грн., зобов'язання - 28,801 млрд. грн., статутний капітал - 5,416 млрд. грн., власний капітал - 4,343 млрд. грн.

"ВТБ Банк" у 2010 році отримав збиток у розмірі 483,618 млн. грн.

Російський "Внешторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій українського банку.