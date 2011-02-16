Торги у Європі та США у вівторок завершилися змішаною динамікою індексів - експерти

Торгова сесія в Європі і США у вівторок, 15 лютого, завершилася зі змішаною динамікою фондових індексів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, підтримку ринку у вівторок зробили дані про ріст індексу довіри інвесторів до економіки єврозони, а також квартальні звіти таких компаній як Barclays і Danone. У той же час негативні настрої на ринку були пов'язані зі зниженням об'єму роздрібних продажів і зростання цін на імпортні товари у США.

Як зазначають аналітики, українські фондові майданчики у вівторок закрилися різнонаправлено. Лідерами торгів за об'ємом на Українській біржі стали "Укрнафта" (42,1 млн. грн.) і "Мотор Січ" (39,5 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошику ріст був зафіксований по акціях "Мотор Січі" (+2,39%), "Донбасенерго" (+0,92%), "Укрнафти" (+0,23%) і "Західенерго" (+0,11%), а лідерами зниження стали Стаханівський вагонобудівний завод (- 2,08%), "Стірол" (- 1,74%) і "Азовсталь" (- 1,66%).

За інформацією аналітиків, сьогодні щодо США очікують наступну статистику: число початих будівництв будинків, індекс цін виробників і дані про промислове виробництво за січень.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 15 лютого, підвищився на 0,22% -до 1120,83 пункту. Загальний об'єм торгів склав 393 млн. 747 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,32% -до 2832,94 пункту. Загальний об'єм торгів склав 290 млн. грн., з них на терміновому ринку - 95 млн. 682 тис. грн.