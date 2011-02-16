Негативний вплив на індекс Української біржі чинили акції ГМК - експерти

Ключовий вплив на негативну динаміку індексу Української біржі у вівторок, 15 лютого, зробили представники гірничо-металургійного сектора.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, тоді як індексу ПФТС у вівторок вдалося зміцнитися, індекс Української біржі знизився перед самим завершенням сесії. "Азовсталь" втратила 1,66%, Aлчевський меткомбінат - 1,45%, Єнакіївський метзавод - 1,38%, Aвдіївський КХЗ - 1,17%, Ясинівський КХЗ - 0,18%. У свою чергу, "Укртелеком" впав на 1,5%, "Центренерго" - на 1,35%.

За інформацією аналітиків, вражаючий ріст котирувань на Українській біржі у вівторок продемонструвала компанія "Мотор Січ" (+2,39%).На позитивній території також вдалося закритися "Укрнафті" (+0,23%) і "Західенерго" (+0,11%). Не змінилася вартість паперів "Райффайзен банку Аваль", тоді як акції "Укрсоцбанку" (- 0,58%) трохи просіли.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок 15 лютого, підвищився на 0,22% -до 1120,83 пункту. Загальний об'єм торгів склав 393 млн. 747 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,32% -до 2832,94 пункту. Загальний об'єм торгів склав 290 млн. грн., з них на терміновому ринку - 95 млн. 682 тис. грн.