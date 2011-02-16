Акції Cadogan Petroleum знизили темпи росту - експерти

Акції Cadogan Petroleum в ході вчорашніх торгів на Лондонській фондовій біржі зменшили темпи росту.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції Cadogan Petroleum на Лондонській фондовій біржі у вівторок, 15 лютого, виросли на 3,61%.0 У свою чергу, котирування JKX Oil & Gas (- 0,07%) трохи просіли, а по паперах Regal Petroleum (- 1,33%) спостерігалася корекція після зльоту їх вартості на попередній торговій сесії. Ferrexpo (- 1,03%) і "Миронівський хлібопродукт" (- 0,8%) продовжили наслідувати негативний тренд.

Як зазначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі у вівторок українські сільськогосподарські компанії не показали видатних результатів. Так, "Астарта" (+0,53%) і "Кернел" (+0,6%) трохи зміцнили свої позиції, тоді як акції "Агротону" просіли на 0,63.