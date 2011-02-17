Україна розмістила десятирічні єврооблігації на 1,5 млрд. дол.

Україна розмістила десятирічні єврооблігації на суму 1,5 млрд. дол.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН повідомленні «ВТБ Капітал» (Росія), який виступив одним з організаторів випуску.

Згідно з повідомленням, дохідність цінних паперів склала 7,95% річних, термін обігу – 10 років.

Попит на цінні папери істотно перевищив пропозицію і склав понад 3,5 млрд. дол. В операції взяли участь понад 200 інвесторів, серед яких переважали керуючі компанії, а велику частину випуску придбали інвестори із США (понад 50%).

Високий попит дав змогу розмістити єврооблігації за ставкою, нижчою за оголошений орієнтир дохідності (8%) і збільшити обсяг позики з 1 до 1,5 млрд. дол.

Державним бюджетом України на 2011 рік заплановані запозичення за рахунок розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 4,5 млрд. дол., а також 500 млн. дол. від Світового банку. Український уряд також планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 млрд. грн.