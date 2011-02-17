Договір купівлі-продажу «Укртелекому» підпишуть до 25 лютого

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує до 25 лютого ц.р. підписати з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні спеціальної контрольної комісії Верховної Ради із питань приватизації голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Я думаю, що він (договір купівлі-продажу – УНІАН) буде підписаний не пізніше 25 лютого», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, фонд вже одержав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн. - УНІАН).

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що зараз фонд очікує офіційного підтвердження згоди EPIC укласти договір купівлі-продажу.

Голова ФДМУ також повідомив, що впродовж 35 днів після укладення договору купівлі-продажу фонд очікує перерахування першої частини запропонованої за держпакет «Укртелекому» суми.

Після цього ще впродовж 35 днів відповідно до чинного законодавства покупець повинен буде перерахувати другу половину коштів за держпакет цього телекомунікаційного підприємства.

Таким чином, відповідно до прогнозу О.РЯБЧЕНКА, до 25 квітня ФДМУ розраховує одержати всю суму від продажу держпакета акцій «Укртелекому».

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Фонд держмайна оголосив, що завершив проведення рецензії звіту про оцінку 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданого ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», і затвердив його.

За результатами цієї оцінки вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ» як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що ФДМУ планує одержати від продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку тощо. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку – понад 600 тис. осіб, користувачів Інтернету – більш як 1 млн.

Збиток «Укртелекому» за підсумками 2010 року знизився майже удвічі порівняно з 2009 роком і становив 258,77 млн. грн. (у 2009 р. – 461,53 млн. грн.).