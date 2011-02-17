Зовнішнє новинне тло для українського ринку акцій учора було позитивним - експерти

Зовнішне новинне тло для українського ринку акцій залишалося позитивним упродовж усього вчорашнього дня.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, торгова сесія в Європі у середу 16 лютого, проходила у "зеленій зоні" на тлі угоди Genzyme про поглинання з боку Sanofi - Aventis. Пізніше за США позитивно відреагували на сильну статистику щодо ринку нерухомості і добрі квартальні результати від Dell.

Аналітики зазначають що українські фондові ринки в середу закрилися ростом. Котирування Алчевського меткомбінату на Українській біржі знизилися на 1,34% після повідомлення про збільшення збитку підприємства до більш ніж 1 млрд. грн.. Безперечними лідерами росту стали акції "Мотор Січі" (+7,18%), тоді як котирування "Укрнафти" завершили торги в районі позавчорашнього рівня закриття. "Укртелеком" постраждав від новин про збиток в четвертому кварталі 2010 року - акції компанії за результатами торгів впали на 0,36%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 16 лютого, підвищився на 1,04% -до 1132,46 пункту. Загальний об'єм торгів склав 229 млн. 289 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,87% -до 2857,46 пункту. Загальний об'єм торгів склав 418 млн. 504 тис. грн., з них на терміновому ринку - 150 млн. 391 тис. грн.