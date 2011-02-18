Торги у Європі та США пройшли зі змішаною динамікою на тлі негативної статистики - експерти

Торги в Європі і США у четвер, 17 лютого, проходили зі змішаною динамікою індексів на тлі негативної статистики зі США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, учора стало відомо, що число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень виросло на 25 тис. - до 410 тис., що значно перевершило прогнози. У той же час, у січні 2011 року інфляція в США виросла на 0,4%, хоча експерти чекали підвищення споживчих цін в країні на 0,3%.

Як зазначають аналітики, українські фондові майданчики у четвер закрилися ростом. Лідерами торгів за об'ємом на Українській біржі стали "Укрнафта" (48,7 млн. грн.) і "Мотор Січ" (39,6 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика найбільший ріст був зафіксований по акціях "Донбасенерго" (+2,55%), "Укрнафти" (+2,25%) і "Центренерго" (+1,56%), а лідерами зниження стали Алчевський КХЗ (- 1,99%), "Азовсталь" (- 1,45%) і Алчевський меткомбінат (- 1,11%).

Сьогодні будуть опубліковані індекс цін виробників у Німеччині за січень і дані щодо роздрібних продажів Великобританії за січень. Також сьогодні відбудеться виступ голови ФРС США Бен Бернанке.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 17 лютого, підвищився на 0,46% -до 1 137,61 пункту. Загальний об'єм торгів склав 217 млн. 298 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,07% -до 2888,00 пункту. Загальний об'єм торгів склав 277 млн. 956 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 583 тис. грн.