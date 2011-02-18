Акції українських нафтогазових компаній показали у Лондоні позитивну динаміку - експерти

Нафтогазові компанії, що володіють активами в Україні, продемонстрували учора на Лондонській фондовій біржі позитивну динаміку.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, папери Regal Petroleum на Лондонській фондовій біржі у четвер виросли в ціні на 1,38%, акції Cadogan Petroleum подорожчали на 1,16%, а котирування JKX Oil & Gas збільшилися на 0,88%. Відчутно виросли акції "Миронівського хлібопродукту" (+2,09%) і Ferrexpo (+1,62%).

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі в четвер "Агротон" (+0,91%) закрився на позитивній території. Котирування "Астарти" не змінилася, а вартість паперів "Кернела" (- 0,66%) знизилася.