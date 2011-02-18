Світові фондові ринки закінчили вчорашній день ростом - експерт

Світові фондові ринки у четвер, 17 лютого, закінчили торговий день ростом.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 у четвер виріс на 0,15%. У той же час американський індекс S&P 500 виріс на 0,3%, а DJIA додав 0,2%.

Як підкреслив Д.БЄЛОВ, опубліковані у четвер макроекономічні дані знову були неоднорідними. Індекс споживчих цін у США у січні виріс на 0,4%, перевищивши прогнозований ріст на 0,1 процентного пункту. Кількість заявок на допомогу з безробіття у США на 12 лютого зросла до 410 тис., а індекс випереджаючих показників у січні додав 0,1%, недотянув 0,1 пункту до прогнозу. Індекс промислового виробництва в окрузі Філадельфія від Федерального резервного банку Філадельфії істотно перевищив очікування ринкових гравців, досягнувши в лютому 35,9 пункту - найбільшого значення з січня 2004 року. Учасники ринку чекали росту індексу на 1,7 пункту до 21 пункту.

За словами аналітика, найбільший ріст за вчорашній день продемонстрували акції компанії Nvidia - одного зі світових лідерів у галузі цифрових медіа. Основним драйвером росту цінних паперів компанії на 9,8% став надихаючий прогноз від менеджменту щодо майбутньої популярності графічних процесорів, які вона випускає. Акції медичної компанії Ensign Group Inc. і компанії зі страхування здоров'я e - Health Inc. у четвер виросли на 14,2% і 15,2% відповідно після публікації квартальної звітності і прогнозу на 2011 рік.