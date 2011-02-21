ФДМУ скерував співзасновникам МАУ пропозицію про купівлю акцій за 287 млн. 229 тис. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) скерував співзасновникам Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "МАУ" пропозиція придбати 61,58% -вий державний пакет акцій компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як зазначили у Фонді, ціна цього держпакету акцій МАУ, згідно з результатами експертної оцінки, складає 287 млн. 229 тис. грн.

За інформацією ФДМУ, пропозиції спрямовані UIA Веtеиligungsgesellschaft mbH (належить 22,51% статутного фонду МАУ), UIA Ноlding GmbH (9,93%), ТОВ "Кепіталл інвестмент проджект" (5,97%).

Як зазначили у Фонді, пропозицію з придбання держпакету акцій Фонд держмайна зробив після того, як затвердив звіт про його оцінку, здійснений ТОВ "Українська експертна група".

Як повідомили у Фонді держмайна, відпрацювання умов договору купівлі-продажу 61,58% акцій МАУ почнеться після надходження у ФДМУ згоди компаній, яким спрямована пропозиція про придбання цього пакету.

Фонд держмайна зі свого боку готує покупцям пропозиції про інвестиційні і соціальні зобов'язання, які, на його думку, мають бути включені в умови договору. Це, зокрема залучення впродовж декількох років інвестицій на розвиток мережі середньомагістральних і далекомагістральних маршрутів, а також завершення програми оновлення флоту. У соціальній діяльності - зокрема, збереження робочих місць і соціального пакету, передбаченого колективним договором.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакету акцій "МАУ".

22 листопада голова ФДМУ О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ повинна складати 250 млн. грн. Експерти вважають цю суму дуже заниженою.

1 грудня 2010 р. ТОВ "Українська експертна група" (м. Київ) було визнане переможцем конкурсу з відбору оцінювача 61,58% державного пакету акцій авіакомпанії "МАУ". Експерти висловили здивування рішенням ФДМУ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800". Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва - "Бориспіль" (КВР) і Львова - "Львів" (LWO).

МАУ виконує більше 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.