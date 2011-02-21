Підтримку фондовим ринкам надали корпоративна звітність та прогноз від ФРС - експерти

Підтримку світовим фондовим ринкам у п'ятницю, 18 лютого, надала позитивна корпоративна звітність, а також підвищення прогнозу щодо росту американської економіки з боку Федеральної резервної системи США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Водночас, за словами аналітиків, інвестори були стурбовані тим, що вкотре Центральний Банк Китаю підвищив резервні вимоги щодо депозитів банків. У відсутність Значима макроекономічна статистика в п'ятницю не виходила. Торги на фондових майданчиках Європи і США цього дня закрилися переважно ростом провідних індексів.

Як зазначають аналітики, українські фондові майданчики у п'ятницю закрилися незначним ростом. Лідером торгів за об'ємом на Українській біржі виступила "Укрнафта" (45,7 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошику ріст був зафіксований щодо акцій "Укрнафти" (+3,5%), "Укртелекому" (+1,71%) і "Донбасенерго" (+0,36%). Лідерами зниження стали Авдіївський КХЗ (- 3,27%), Єнакіївський метзавод (- 2,13%) і "Стірол" (- 1,96%). Підтримку акціям "Укртелекому" надала новина про те, що Фонд державного майна України отримав від ESU офіційну згоду придбати державний пакет акцій компанії розміром 92,79%.

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опублікований індекс ділової активності у промисловості по єврозоні і Німеччині, а також індекс ділового оптимізму IFO.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 18 лютого, виріс на 0,25% -до 1 140,42 пункту. Загальний об'єм торгів склав 233 млн. 876 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,05% -до 2889,30 пункту. Загальний об'єм торгів склав 352 млн. 897 тис. грн., з них на терміновому ринку - 75 млн. 196 тис. грн.