Експерт: на світових біржах у п’ятницю спостерігали неоднозначну динаміку

На світових фондових біржах у п'ятницю, 18 лютого, спостерігалася неоднозначна динаміка.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, американські ринки у п'ятницю росли впродовж першої половини дня. Згодом вони розгубили досягнення, але все таки змогли закритися слабким ростом. Індекс S&P 500 виріс на 0,2%, DJIA додав 0,6%. Європейські біржі також показали скромні результати: німецький DAX збільшився на 0,3% французький CAC40 - на 0,1%.

Як підкреслив О.БЛІНОВ, впродовж вихідних порцію негативу на світові ринки принесло подальше поширення заворушень на Близькому Сході. Зокрема, новими центрами масових протестів стали Бахрейн і Лівія. Цей чинник вже позначився на азіатських торгах і на котируваннях нафти, що поставили нові посткризові рекорди. Російський ринок почав тиждень зниженням, незважаючи на подорожчання нафти.

Аналітик зазначив, що сьогодні американський ринок закритий через святкування Дня президентів (день народження Джорджа ВАШИНГТОНА). Зовнішній фон на відкритті українського ринку склався помірно негативний.