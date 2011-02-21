Попит на надійні активи зріс на фоні подій на Близькому Сході - експерт

Попит на більш надійні активи зріс на фоні безладів у країнах Близького Сходу.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Владимир СКИДАН.

Він повідомив, що за підсумками минулого тижня золото додало в ціні по 25 доларів на унції, досягнувши максимальної відмітки за останні п`ять тижнів. Додаткову підтримку золоту в четвер надали дані про прискорення інфляція в США.

За словами експерта, під час зростання ціни на золото перевищили ключові технічні рівні, зробивши технічний прорив вгору відмітки 1382,50 долара за унцію. Як актив-притулок золото мало невеликий попит на фоні слабших, ніж очікувалося, економічних даних щодо США. Ціни на золото на українському ринку варіювалися в межах 352-357 грн. за грам в злитках від 100 до 1000 грамів.

Як відзначив В.Скидан, ціни на срібло минулого тижня зросли до 31-річних максимумів. Активізація хеджування з боку виробників призвела до зменшення фізичної пропозиції металу і сприяла зростанню цін.