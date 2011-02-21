Експерти: українські ліквідні папери у п'ятницю перебували під тиском продавців

Українські ліквідні папери у п`ятницю, 18 лютого, перебували під тиском з боку продавців.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Українській біржі у п`ятницю найзначніші втрати мали акції гірничо-металургійного сектора. Авдіївський КХЗ впав на 3,27%, Єнакіївський метзавод - 2,13%, ALMK -1,86%, «Азовсталь» - 1,57%, Ясинівський КХЗ - 1,55%. Котирування «Мотор Січі» (-0,22%) і банківського сектора («Райффайзен Банку Аваль» опустилися на 0,66%, «Укрсоцбанк» - на 0,65%) просіли неістотно.

Тим не менше, відзначають аналітики, вітчизняним фондовим ринкам у п`ятницю вдалося закритися на позитивній території. Вражаючі результати «Укрнафти» (+3,5%) і «Укртелекому» (+1,71%) зробили основний вплив на позитивний результат індексу Української біржі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 18 лютого, зріс на 0,25% – до 1140,42 пункту. Загальний об`єм торгів склав 233 млн. 876 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,05% – до 2889,30 пункту. Загальний об`єм торгів склав 352 млн. 897 тис. грн., з них на терміновому ринку – 75 млн. 196 тис. грн.