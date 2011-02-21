Нафтогазові компанії показали в Лондоні різносторонню динаміку - експерти

Українські нафтогазові компанії, акції яких котируються на Лондонській фондовій біржі, показали у п`ятницю різносторонню динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, акції Regal Petroleum (+2,04%) і Cadogan Petroleum (-2,87%) на Лондонській фондовій біржі у п`ятницю продемонстрували протилежну динаміку, а папери JKX Oil & Gas підросли на 0,54%. На вражаючу величину злетіли котирування Ferrexpo (+2,98%), тоді як темпи зростання «Миронівського хлібопродукту» (+0,51%) опинилися трохи нижче.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі у п`ятницю «Астарта» (+0,52%) закрилася на позитивній території, трохи здав позиції «Агротон» (-0,64%), а котирування «Кернела» впали на 6,01%.