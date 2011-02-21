Світовий банк планів уряду створити центральний депозитарій на базі НДУ і депозитарію НБУ

Рішення про створення центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України (НДУ) і депозитарію Національного банку України було ухвалено кулуарно й не відповідає інтересам діючих на ринку суб`єктів.

Так сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Василь РОГОВИЙ прокоментував доручення прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 7 лютого цього року про створення центрального депозитарію України.

«Сьогодні ми маємо доручення про створення центрального депозитарію на базі Національного депозитарію й міфічного депозитарію Національного банку України», - сказав він.

В.РОГОВИЙ також повідомив, що це доручення видано прем`єр-міністром на підставі службової записки голови наглядової ради НДУ Володимира ІВЧЕНКА. За словами В.РОГОВОГО, в цій записці, яка додається до доручення прем`єр-міністра, грубо перекручуються факти про депозитарну систему в Україні, зокрема, за його словами, не відповідає реальності викладена в ній інформація про роботу Всеукраїнського депозитарію цінних паперів. Голова наглядової ради ВДЦП також висловив жаль, що подібний документ ліг в основу доручення уряду про створення центрального депозитарію в Україні. Він зазначив, що цим урядовим дорученням було створено робочу групу, до якої не були включені ні представники ВДЦП, ні діючі на ринку суб`єкти. «Ми вважаємо, що ця ситуація непрозора, вона відгородила учасників ринку від обміну думкою учасників ринку про створення центрального депозитарію, вона шкодить іміджу України», - сказав В.РОГОВИЙ.

За його словами, виходом із ситуації, що склалася, може стати публічне створення центрального депозитарію із залученням усіх зацікавлених сторін. Він повідомив, що на засіданні наглядової ради ВДЦП 17 лютого було ухвалено рішення поінформувати вище керівництво країни, голів НБУ і Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ГКЦПФР), суб`єктів ринку і громадськість про своє бачення ситуації та ініціювати відкритий процес обговорення всіма зацікавленими сторонами проблеми створення центрального депозитарію в Україні.

За словами старшого фінансового фахівця Світового банку Анжели ПРИГОЖИНОЇ, Світовий банк рекомендував українському уряду створити в Україні центральний депозитарій на базі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів. Вона також повідомила, що згідно зі світовим досвідом більшість центральних депозитаріїв є недержавними. Тому, за словами А.ПРИГОЖИНОЇ, Світовий банк рекомендуватиме українському уряду мінімізувати роль держави в майбутньому центральному депозитарії. Вона зазначила, що сьогодні необхідно створити реально діючу робочу групу зі створення центрального депозитарію з усіма зацікавленими учасниками процесу. «Ми б хотіли, щоб склад уже діючої робочої групи був максимально розширений, при цьому там у рівній мірі були б представлені всі зацікавлені сторони, які могли б сказати своє слово», - підкреслила А.ПРИГОЖИНА.

За словами керівника проекту USAID розвитку фондового сектора Роберта БОНДА, USAID має єдину точку зору зі Світовим банком, яка полягає в тому, що український уряд «повинен визнати реалії ринку й підтримати створення центрального депозитарію на основі ВДЦП». Він також зазначив, що сьогодні у держави немає серйозних підстав для того, щоб виступати власником центрального депозитарію. За інформацією Р.БОНДА, в світі налічується всього 4 держави, де депозитарії знаходяться в держвласності. «Ринок висловився досить чітко про створення центрального депозитарію на базі ВДЦП», - підкреслив він. «Якщо центральним депозитарієм в Україні стане НДУ, то держава отримає повний доступ до інформації з обліку прав власності приватних інвесторів», - сказав Р.БОНД.

Довідка УНІАН. ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» створено в 2008 р. До складу засновників ВАТ увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновники).

ВАТ «Національний депозитарій України» створено в грудні 1998 р. У вересні 2006 р. Держкомісія з цінних паперів і фондового ринку видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів терміном на 10 років. 86% акцій у НДУ володіє держава.

Депозитарій Національного банку України є структурним підрозділом НБУ, здійснює обслуговування розміщення та обігу державних цінних паперів.