Fitch присвоїло облігаціям Metinvest фінальний рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску середньострокових гарантованих облігацій METINVEST B.V. (далі – «Metinvest») об`ємом 750 млн. дол. з погашенням у 2018 р. фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» і фінальний рейтинг поворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, присвоєння фінального рейтингу слідує за розглядом остаточної документації, яка значною мірою відповідає раніше вивченій попередній інформації. Фінальний рейтинг знаходиться на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») Metinvest в іноземній валюті «B».

Довідка УНІАН. «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.