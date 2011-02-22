"Авантаж Капітал" планує розмістити на Варшавській фондовій біржі три українські компанії

Інвестиційна група "Авантаж Капітал", що є авторизованим радником Варшавської фондової біржі (ВФБ) в Україні, планує цього року розмістити на ВФБ акції трьох українських компанії.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ради директорів "Авантаж Капітал" Юрій КОСТОГЛОДОВ.

За його словами, однією із запланованих до розміщення компаній є компанія "Хлібне & Лан" (Харківська обл.), яку планують розмістити в першому півріччі цього року. "Думаю, у березні ми назвемо дві інших потенційних компанії", - сказав Ю.КОСТОГЛОДОВ.

За його словами, об'єми розміщення складуть в середньому по 1,5 млн. євро для кожної з компаній.

Довідка УНІАН. Варшавська фондова біржа (ВФБ) - найбільша фондова біржа в Центральній і Східній Європі за показниками об'єму торгів і ринкової капіталізації.

ІГ "Авантаж Капітал" - перший авторизований радник ВФБ в Україні. Основними напрямами діяльності групи є корпоративні інвестиційні рішення і управління приватним капіталом.