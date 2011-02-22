"Авантаж Капітал" та PRT планують провести в Україні ряд інвестиційних салонів

Інвестиційна група "Авантаж Капітал" і комунікаційна група PRT планують провести в Україні ряд інвестиційних салонів, перший з яких відбудеться у травні цього року в Харкові.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент PRT Ярослав ХОБТА.

Він також зазначив, що генеральними партнерами проведення інвестиційних салонів є Варшавська фондова біржа і компанія Baker Tilly Ukraine.

За словами Я.ХОБТИ, на відміну від форумів, семінарів і конференцій, інвестиційний салон є камерним, кулуарним заходом, у якому беруть участь до 30 компаній - представники українського бізнесу і не більше 10-15 професійних учасників ринку капіталу. Він також сказав, що плановані інвестиційні салони в першу чергу розраховані на представників середнього бізнесу, компанії з капіталізацією від 20 до 100 млн. дол.

Я. ХОБТА також розповів, що сьогодні в Україні відсутні дієві методи комунікацій з середнім бізнесом, а самі представники середнього бізнесу іноді не готові до співпраці із західним капіталом. На думку президента PRT, проведення інвестиційних салонів дозволить вирішити ці проблеми.

Як зазначив голова ради директорів інвестиційної групи "Авантаж Капітал" Юрій КОСТОГЛОДОВ, компанії, які представляють середній бізнес, украй рідко мають усі необхідні управлінські корпоративні і комунікаційні передумови для того, щоб правильно донести потенційним інвесторам свої переваги. У зв'язку з цим, підкреслив він, інвестиційний салон "є свого роду інвестиційним інкубатором, мета якого - цілеспрямована підготовка компанії до виходу на ринок капіталу".

За словами виконавчого директора представництва Варшавської фондової біржі в Україні Андрія ДУБЕЦЬКОГО, сьогодні спостерігається досить високий інтерес західного капіталу до українських компаній. Він упевнений, що новий формат спілкування привнесе практичний елемент і дозволить українським компаніям зрозуміти, чого від них хочуть західні інвестори.

Довідка УНІАН. Варшавська фондова біржа (ВФБ) - найбільша фондова біржа в Центральній і Східній Європі за показниками об'єму торгів і ринкової капіталізації.

ІГ "Авантаж Капітал" - перший авторизований радник ВФБ в Україні. Основними напрямами діяльності групи є корпоративні інвестиційні рішення і управління приватним капіталом.

Комунікаційна група PRT є лідером українського PR -ринку. За час своєї діяльності група реалізувала понад 300 комунікаційних проектів в Україні і за кордоном.