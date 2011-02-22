Moody's присвоїло гривневим єврооблігаціям "Укрексімбанку" рейтинг "Ba3"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло випуску єврооблігацій "Укрексімбанку" (Київ) на 2,385 млрд. грн. зі ставкою прибутковості 11% рейтинг Ba3, прогноз "стабільний".

Про це УНІАН повідомляє прес-служба рейтингового агентства.

Трирічні, з обмеженим регресом облігації були випущені Biz Finance PLC (Великобританія), спеціальною компанією для розміщення облігацій "Укрексімбанку".

Рейтинг облігацій заснований на основному рейтингу "Укрексімбанку" Ba3, з прогнозом "стабільний".

Як повідомляли, "Укрексімбанк" 28 січня 2011 року здійснив випуск трирічних облігацій у гривні на суму 2,385 млрд. грн. (еквівалент - 300 млн. дол. США) зі ставкою купона 11%, розрахунки по яких відбуватимуться в системі "Euroclear" у доларах США.

Остаточний термін погашення транзакції настає через три роки.

У якості букраннерів призначено три інвестиційні банки (Credit Suisse - у якості глобального координатора, Citi і Deutsche Bank) для забезпечення ліквідності на вторинному ринку.

Довідка УНІАН. ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 73,172 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 52,094 млрд. грн., зобов'язання - 55,717 млрд. грн., статутний капітал - 16,394 млрд. грн., власний капітал - 17,454 млрд. грн.

У 2010 році "Укрексімбанк" збільшив прибуток на 69% -до 51,307 млн. грн.