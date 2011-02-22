Торги у Європі учора завершилися зниженням на тлі хвилювань на Близькому Сході - експерти

Торгова сесія на фондових біржах Європи учора завершилася зниженням провідних індексів на тлі хвилювань на Близькому Сході.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, безлади в Лівії привели до підвищення цін на нафтові ф'ючерси і падіння котирувань на фондових майданчиках. Фондові біржі в США 21 лютого були закриті у зв'язку зі святкуванням Дня президентів.

Як зазначають аналітики, українські фондові ринки у понеділок закрилися незначним ростом. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі виріс на 0,16%, опинившись на рівні 2893,81 пункту, а індекс ПФТС виріс на 0,10% до рівня 1141,51 пункту. Проте, це не відображає реальну картину ринку, оскільки більшість паперів індексного кошику втратили у вазі більше 2%. Зокрема, причиною "неадекватності" значення індексу Української біржі стала "Укрнафта", адже за результатами торгів ріст акцій компанії склав 2,85% при об'ємі 44,7 млн. грн. Серед підприємств індексного кошику ріст також був зафіксований в акціях Алчевського меткомбінату (+3,04%), "Донбасенерго" (+1.43%), "Укртелекому" (+0,60%) і "Центренерго" (+0,24%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується індекс споживчої довіри GfK у Німеччині за березень. Щодо США вийде індекс цін на житло S&P Case - Shiller за грудень і індекс споживчої довіри за лютий. Сезон квартальної звітності продовжать корпорації Wal - Mart Stores, Home Depot, Medtronic і Hewlett - Packard.