Українські фондові ринки знайшли «рідний» стимул для зростання

Минулого тижня основний вплив на фондові ринки як і раніше надавали дані економіки США і корпоративна звітність. Актуальним було і питання європейських фінансів. Варто також відзначити, що «єгипетський чинник» вже не впливав на фондові ринки у зв`язку з відставкою Хосні Мубарака. Проте на зміну Єгипту прийшли Бахрейн, Алжир, Йемен і Лівія.

Загалом ж для світових ринків акцій минулого тижня була характерна різноспрямована динаміка. При цьому напрям тренду визначав суперечливий новинний фон. І якщо звіти корпорацій, як і раніше, тішили інвесторів, то макроекономічні дані нерідко давали їм привід для сумнівів.

Що ж до українського ринку цінних паперів, то він за результатами тижня продемонстрував непогане зростання, особливо в порівнянні з попереднім тижнем. Зокрема, за підрахунками аналітика компанії Astrum Investment Management Дениса Бєлова, за минулий тиждень індекс Української біржі зріс на 3,6%, тоді як за підсумками попереднього тижня він залишився практично незмінним, знизившись на 0,3%.

Цікаво також, що причиною зростання вітчизняних ринків став не стільки позитивний зовнішній новинний фон, скільки обнадійлива звітність окремих українських компаній, акції яких є блакитними фішками. При цьому часто зростання індексів у рамках одного торгового дня забезпечували всього декілька компаній, при одночасному падінні решти ліквідних паперів. Зокрема, минулого тижня вражаючий підйом знову показала «Укрнафта» на тлі зростання прибутку компанії в минулому році. Крім того, «Мотор Січ» потішила гравців ринку добрими результатами за 2010 рік і, як наслідок, зростанням котирувань. Водночас, впродовж тижня падали акції гірничо-металургійного комплексу.

Як відзначили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, вітчизняні фондові ринки відкрили минулий тиждень зростанням. Індекс Української біржі у понеділок, 14 лютого, додав 1,92%, а об`єм торгів досяг істотної відмітки в 250 млн. грн. Величезний вплив на підвищення індексу зробив стрімкий зліт котирувань «Укрнафти» (+7,49%) після оголошення компанією прибутку за 2010 рік. Істотно підвищилася вартість паперів «Мотор Січі» (+1,67%). Позитивну динаміку попереднього тижня зберіг банківський сектор. Акції «Райффайзен Банку Аваль» (+1,25%) і «Укрсоцбанку» (+1,43%) зміцнилися в ціні. Серед інших блакитних фішок на позитивній території вдалося закритися Авдіївському КХЗ (+0,59%), «Стиролу» (+0,1%) і «Центренерго» (+0,05%). Найслабкіший результат серед ліквідних паперів продемонстрували акції «Укртелекому» (-1,10%), тоді як втрати інших компаній були незначними - в рамках одного відсотка.

У свою чергу, повідомив Д.Бєлов, світові ринки у понеділок рухалися різнонаправлено. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 зріс на 0,4%. Американський індекс S&P 500 додав 0,2%, тоді як DJIA втратив 0,04%. Найбільший попит у торговців мали акції нафтових компаній на тлі побоювань про те, що ситуація на Близькому Сході може посилитися найближчим часом. Зокрема, за результатами торгів понеділка акції Exxon Mobil зросли на 2,5%, а акції Chevron додали в ціні 1,3%. Найбільше зниження показали акції Fannie Mae і Freddie Mac, втративши 21% і 23,5% відповідно після заяв уряду про плани щодо зменшення розміру іпотечних портфелів компаній.

Тенденція зростання українських фондових індексів за рахунок підвищення котирувань всього декількох акцій була характерна для всього минулого тижня. Причому така картина повторювалася практично щодня. Продовжилася дана тенденція і цього тижня. Особливо виділилася в цьому плані «Укрнафта».

Аналітики компанії Phoenix Capital підкреслили, що вітчизняні ліквідні папери у п`ятницю, 18 лютого, знаходилися під тиском з боку продавців, і знов найзначніші втрати мали акції гірничо-металургійного сектора. Проте, вітчизняним фондовим ринкам у п`ятницю вдалося закритися на позитивній території. При цьому основний вплив на позитивний результат індексу Української біржі зробили вражаючі результати «Укрнафти» (+3,5%) і «Укртелекому» (+1,71%).

Повернемося до світових ринків цінних паперів, які минулого тижня демонстрували різноспрямований рух на суперечливому новинному фоні.

Зокрема, за словами Д.Бєлова, опубліковані у вівторок, 15 лютого, макроекономічні дані чинили тиск на американські ринки акцій. Найбільше розчарування принесли дані про динаміку роздрібних продажів у США. Негативний вплив на настрої ринкових гравців також надавали дані про вартість імпортованих товарів. При цьому індекс промислового виробництва в штаті Нью-Йорк перевищив очікування ринкових гравців.

Водночас, повідомив Д.Бєлов, європейські ринки у вівторок росли в основному завдяки акціям банківського сектора. Після того, як Barclays опублікував хороший фінансовий звіт за 2010 рік (зростання прибутку склало 12,5%), його акції подорожчали на 5%, що призвело до зростання інших компаній сектора на 1,6-2,5%.

Тут навіть на прикладі одного торгового дня помітно, що макроекономічні дані і в США, і в Європі залишаються досить суперечливими, тоді як корпоративні звіти в порівнянні з ними виглядають надзвичайно позитивними.

Зростанню фондових ринків минулого тижня допомогли також новини про ряд великого злиття-поглинання. Крім того, гравці сприйняли позитивно і заяви фінансових чиновників США. За словами Д.Бєлова, в середу, 16 лютого, публікація результатів засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США (FOMC) додала оптимізму покупцям. ФРС підвищила діапазон очікувань щодо зростання реального ВВП в 2011 році з 3-3,6% до 3,4-3,9%. Передбачуване зростання в 2011 році, на думку ФРС, повинне бути вище за темпи зростання в довгостроковій перспективі (2,5-2,8%), що допоможе трохи зменшити рівень безробіття - до 8,8-9%.

Незважаючи на те, що на європейських фондових ринках протягом декількох днів спостерігалося ралі в банківському секторі, фінансові проблеми регіону залишаються актуальними, лише на деякий час відступаючи на другий план на тлі інших подій.

Зокрема, ввечері 14 лютого глава Єврогрупи, прем`єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер повідомив, що міністри фінансів країн-членів зони євро підтримали подвоєння кредитної здатності майбутнього Європейського фонду фінансової допомоги. Зокрема, починаючи з 2013 року, Європейський механізм стабільності – постійний механізм фінансової допомоги, матиме ефективну кредитоспроможність у 500 млрд. євро. За словами люксембурзького прем`єра, цієї суми повинно бути досить, щоб заспокоїти ринки.

Вищевикладена інформація, з одного боку, свідчить про те, що європейські фінанси залишаються «слабкою ланкою» світової економіки. І дане питання вимагає швидкого вирішення. З іншого боку, Жан-Клод Юнкер дав зрозуміти, що Євросоюз готовий докласти максимум зусиль, щоб виправити ситуацію, яка склалася.

Цього тижня головними в світі сталі події у Лівії. Ситуація в країні загострилася на минулих вихідних, і це вже призвело до обвалу на світових фондових біржах. Зокрема, інвестори турбуються з приводу постачань нафти. Ситуація в Лівії погіршується, більше того, проти демонстрантів влада вже застосувала зброю. Подальший розвиток подій непередбачуваний…

Ігор Галичак (УНІАН)