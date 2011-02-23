Причиною масових розпродажів українських акцій сталі новини з Близького Сходу - експерти

Причиною масових розпродажів українських акцій у вівторок, 22 лютого, стали новини про розвиток конфлікту на Близькому Сході.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки у вівторок закрилися зниженням. Лідерами торгів за об`ємом на Українській біржі виступили «Укрнафта» (26,6 млн. грн.) і «Мотор Січ» (22,2 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика зростання було зафіксоване по акціях «Укртелекому» (+0,90%), «Укрнафти» (+0,83%) і Алчевського меткомбінату (+0,60%). Лідерами падіння стали Стахановський вагонобудівний завод (-3,62%), «Стірол» (-2,92%) і Єнакіївський метзавод (-2.68%).

За інформацією аналітиків, фондові біржі Європи і США у вівторок також закрилися із зниженням. Підтримку ринкам надали дані про споживчу довіру в США, зростання якої перекрило негативну статистику по ринку житла США. Розчаруванням для інвесторів став квартальний звіт Wal-Mart Stores.

За словами аналітиків, сьогодні очікуються статистка за об`ємом нових промислових замовлень єврозони за грудень і дані з продажу будинків на вторинному ринку в США за січень. Увага інвесторів також буде спрямована до квартального звіту технологічного гіганта Hewlett-Packard.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 22 лютого, знизився на 1,50% – до 1 124,39 пункту. Загальний об`єм торгів склав 387 млн. 228 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,86% – до 2868,95 пункту. Загальний об`єм торгів склав 393 млн. 322 тис. грн., з них на терміновому ринку – 115 млн. 642 тис. грн.