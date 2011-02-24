Розвиток подій на фондових ринках сьогодні визначить макростатистика зі США - експерти

Розвиток подій на фондових ринках сьогодні найбільше залежатиме від макроекономічної статистики зі США.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, дані по ринку праці, замовленням на товари тривалого користування і продажах нових будинків зможуть пролити світло на те, чи продовжується відновлення найбільшої економіки світу або зростання фінансових ринків - це чергова «мильна бульбашка».

Як повідомляють аналітики, підтримку фондовим майданчикам Європи і США в середу, 23 лютого, надали дані з роздрібного продажу США, зростання яких перевищило очікування, а також дані по ринку житла, які зафіксували зростання продажів на вторинному ринку. Негативним чинником стала квартальна звітність Hewlett-Packard.

Аналітики відзначають, що українські фондові біржі в середу закрилися зниженням. Причиною як і раніше залишається конфлікт на Близькому Сході. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (21,1 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика зростання було зафіксоване за акціями Авдїївського КХЗ (+1,27%), «Західенерго» (+0,85%) і «Укрнафти» (+0,58%). Лідерами зниження стали «Центренерго» (-3,38%), Алчевський меткомбінат (-3,18%) і Укрсоцбанк (-3,10%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 23 лютого, знизився на 0,36% – до 1 120,36 пункту. Загальний об`єм торгів склав 509 млн. 830 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,32% – до 2831,14 пункту. Загальний об`єм торгів склав 376 млн. 550 тис. грн., з них на терміновому ринку – 105 млн. 883 тис. грн.