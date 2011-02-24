Український фондовий ринок упав на тлі напруженості в Лівії

Індекс "Української біржі" на 17:00 знизився на 4,54% -до 2702,55 пункту, індекс ПФТС знизився на 3,62% -до 1 079,76 пунктів, повідомляють офіційні сайти бірж.

За словами начальника аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олени ЄВДОЧЕНКО, падіння світових фондових майданчиків на тлі збільшеної ймовірності громадянської війни в Лівії спровокувало зниження і на вітчизняному ринку акцій.

Як зазначила О.ЄВДОЧЕНКО, інвестори налякані виникненням чергової нафтової кризи і тому є приклади. У зв'язку з цим, аналітик нагадала, що у 1973 році, коли почалася війна між Ізраїлем і його арабськими сусідами, країни ОПЕК ввели ембарго на постачання нафти в країни, що підтримали Ізраїль. Впродовж кількох днів ціни виросли з 3 до 11 дол./барр. При цьому світова економіка до 1975 року скотилася в рецесію з високою інфляцією і безробіттям. Після цього світова економіка пережила ще декілька нафтових криз.

"Тому, поки не нормалізується ситуація на Близькому Сході і не стабілізуються ціни на нафту, навряд чи ми побачимо активні покупки ризикових активів", - зазначила О.ЄВДОЧЕНКО.