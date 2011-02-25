Янукович підписав закон про удосконалення діяльності акціонерних товариств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» (№ 2994–VI).

Відповідне повідомлення розміщене на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада ухвалила цей закон, врахувавши усі пропозиції Президента, оскільки раніше він був заветований В.ЯНУКОВИЧЕМ. За дане рішення проголосував 261 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися і продаватися на фондовій біржі. Публічне акціонерне товариство зобов`язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Президент запропонував, а парламент підтримав пропозицію щодо вилучення із закону норми щодо надання мажоритарним акціонерам – власникам 95% і більше відсотків акцій товариства права примусового викупу акцій у всіх інших акціонерів.

Крім того, Президент запропонував передбачити норму, що рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від загальної кількості.