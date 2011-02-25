Ріст на Українській біржі учора був тільки по акціях «Укртелекому» - експерти

Ріст на Українській біржі серед ліквідних паперів учора спостерігався тільки по акціях "Укртелекому" (+0,39%) на тлі очікування офіційного оголошення про приватизацію.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, українські фондові майданчики у четвер, 24 лютого, закрилися сильними гепом вниз. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі знизився на 4.65%, виявившись на рівні 2699,61 пункту, а індекс ПФТС - на 3,62% до 1079,76 пункту. Серед підприємств індексного кошику найбільше зниження було зафіксоване по акціях "Укрнафти" (- 8,03%). Також сильне зниження показали акції банків: "Райффайзен банк Аваль" втратив 6,29%), "Укрсоцбанк" - 5,36%.

За інформацією аналітиків, біржі Європи і США закрилися різноспрямованим рухом індексів. Підтримку ринку надала статистика щодо ринку праці зі США, яка виявилася краща за прогнози. Так число первинних заявок на допомогу з безробіття у США за минулий тиждень скоротилося до 391 тис., тоді як очікувалося, що число заявок складе 400 тис. У той же час, на настроях інвесторів продовжує негативно позначатися нестабільна ситуація на Близькому Сході.

Аналітики повідомляють, що сьогодні будуть опубліковані попередні дані щодо ВВП єврозони за IV квартал, а також значення індексу споживчих настроїв, який розраховує Університет Мічігану, за лютий і попередня оцінка ВВП за IV квартал у США.