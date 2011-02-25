Котирування акцій на світових ринках були підтримані заявами Саудівської Аравії – експерт

Заяви Саудівської Аравії підтримали у четвер, 24 лютого, котирування акцій на світових фондових ринках.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, ціни на "чорне золото" припинили нестримний ріст і навіть знизилися услід за тим, як Саудівська Аравія заявила, що вона здатна відшкодувати можливе вибуття лівійської нафти зі світового енергетичного балансу. Підтримку американському ринку в останні години торгів четверга зробило зниження цін на нафту.

Проте, зазначає О.БЛІНОВ, на фондовому ринку США у четвер тривало падіння. Впродовж торгового дня індекс S&P опускався нижче знакової позначки 1 300 пунктів, проте, в останні дві години торгів зміг відіграти значну частину втрат і закрився на рівні 1 306 пунктів зі зниженням на 0,1.

На думку аналітика, новини корпоративної звітності у четвер були неоднорідними. Акції компанії Priceline.com виросли на 8,5% після того, як вона оголосила про ріст чистого прибутку в четвертому кварталі 2010 року на 73%. При цьому автомобільний гігант General Motors задекларував чистий прибуток за четвертий квартал у розмірі 510 млн. доларів, що виявилося нижче очікувань ринку. Котирування його акцій знизилися на 4,5%. Акції рітейлера Sears впали на 5,5% після того, як його прибуток в четвертому кварталі впав на 13%.

Як повідомив О.БЛІНОВ, макроекономічні дані зі США у четвер також були неоднозначними. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття скоротилася за тиждень на 22 тис. до 391 тис. (консенсус-прогноз ринку складав 405 тис.), а чотиритижневе середнє значення впало на 16,5 тис. до 402 тис. При цьому продажі нових будинків у січні (дані Міністерства торгівлі США) скоротилися на 12,6%, також погіршена статистична оцінка за грудень 2010 рік. Таким чином, були спростовані попередні позитивні дані, опубліковані днем раніше.