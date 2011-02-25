Український фондовий ринок опинився під владою продавців - експерти

Український фондовий ринок у четвер, 24 лютого, опинився під владою продавців.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що індекс Української біржі у четвер втратив 4,65% на тлі високого об`єму торгів в 297 млн. грн. «Важкоатлет» індексу – «Укрнафта» (-8,03%), піддалася сильній корекції після тривалого періоду зростання. Відчутні втрати також понесли «Центренерго» (-4,24%), «Мотор Січ» (-3,85%) і компанії банківського сектора «Райффайзен Банк Аваль» впав на 6,29%, «»Укрсоцбанк» - 5,36%).

За інформацією аналітиків, активний розпродаж у четвер спостерігався за паперами гірничо-металургійного сектора. Алчевський меткомбінат втратив 4,21%, Ясинівський КХЗ - 4,04%, «Азовсталь» - 3,42%, Єнакіївський метзавод - 2,62%, Авдіївський КХЗ - 2,35%. Загальному негативному тренду піддалася і компанія «Західенерго» (-2,54%). Водночас, акції «Укртелекому» (+0,39%) стали єдиним ліквідним папером, що залишився у четвер «на плаву».