Експерти: українські акції на міжнародних майданчиках показали помірні втрати

Українські компанії, що торгуються на міжнародних фондових майданчиках, продемонстрували у четвер, 24 лютого, помірні втрати.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед нафтогазових компаній на Лондонській фондовій біржі у четвер істотне падіння вартості продемонстрували лише акції Cadogan Petroleum (-6,58%). При цьому котирування JKX Oil & Gas (-0,8%) трохи просіли, а торги паперами Regal Petroleum (+0,33%) закрилися на позитивній території. Корекція продовжилася за акціями Ferrexpo (-2,53%). Трохи просіли котирування «Миронівського хлібопродукту» (-1,47%).

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у четвер невеликий крок в червону зону зробила «Астарта» (-0,34%). У свою чергу, «Кернел» (-1,88%) і «Агротон» (-3,37%) істотно втратили у вартості.