Основні валютні пари на світових ринках торгувалися різнонаправлено - експерт

Основні валютні пари на світових ринках протягом цього тижня торгувалися різнонаправлено.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його словами, «пара долар/євро впродовж тижня двічі агресивно зривала стопові ордери і відновлювала рівномірний трендовий рух вгору». У вівторок рух вниз був зумовлений зростанням геополітичної напруженості і, як наслідок, втечею інвесторів у безпечніші активи, а у четвер - загостренням небезпеки стагфляції в європейському регіоні. В результаті за тиждень пара пройшла більше 300 пунктів вгору.

Як відзначив експерт, волатильність пари фунт стерлінгів/долар збереглася незмінною в середу і четвер, спроби переписати максимум попереднього тижня (1,6260) не мали успіху. Після цього сформувався низхідний рух, був переписаний мінімум вівторка (1,6100) і виникла корекція на 38%, після чого понови лося ослаблення британської валюти.

В.Стельмах повідомив, що «пара долар/швейцарський франк знижувалася впродовж тижня, що спричинило історичний мінімум 1,9230, і це цілком закономірно - на фоні непередбачуваного ринку інвестори почали переказувати кошти у валюту-сховок».

За інформацією експерта, пара долар/ієна знижувалася впродовж перших чотирьох днів тижня, подолавши в цілому близько 150 пунктів, а з вечора четверга трохи скоректувалася на 50 пунктів.